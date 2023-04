På toppen af det står et zinkflag med 1945 udstanset i midten – selv om huset faktisk stod færdigt året før. Bag jernlåge og hegn skimtes haven med de to sønners basketballbane og garagen til familiens smarte køretøjer. På husets bagside findes en nyanlagt træterrasse med havedam og karper i ly for lyden af kvarterets gennemgående trafik. Den nøje anlagte have står knivskarp med klippede hække og et stort bed i græsplænen med en jernskulptur i midten.