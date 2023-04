Ny regel forhindrer stort projekt

»Hele affaldsområdet skal selskabsgøres, men ingen ved endnu under hvilke betingelser, det skal ske. Set i det lys er jeg glad for, at vi ikke kom i gang med Stablen. Med selskabsgørelsen åbnes der samtidig op for, at genbrug og genanvendelse af materialer i første række sikres private aktører, og forligspartierne anerkender derfor, at der på den baggrund ikke længere er en idé i at etablere Stablen,« siger hun til stiften.dk.

Stablen skulle have indeholdt en genbrudsbutik, et genbrugsbyggemarked, en reparationscafé, ligesom der skulle være undervisning i bæredygtighed. Det skulle have åbnet til sommer, efter at politikerne lagde planen tilbage i 2019.