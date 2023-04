Rektor går i rette med skarp kritik: »Det er helt utilstedeligt, og jeg kan ikke forestille mig, at en lærer ville sige således«

Hf-eleven har kontaktet JP Horsens, fordi hun ikke mener, at skolen og dens personale løfter sin opgave, herunder at sikre faglig og social trivsel blandt skolens hf-elever. Hun oplever, at hf-eleverne bliver forfordelt i sammenligning med de almene gymnasieelever, stx-eleverne, og hun nævner eksempler på, at skolens personale har håndteret hendes henvendelser uprofessionelt og upassende. Læs hele Alba Dahl Porsgaards kritik her.