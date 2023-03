Profil skal være mor: Erstatningen er fundet i Horsens

- Det sidste, der var vigtigt for os, var at finde én med kendskab til den danske liga, der kunne træde ind fra første fløjt. Dette får vi også i Claudia Rompen, siger han.

Mens traditionsklubben Viborg er placeret i medaljeslutspillet, skal Horsens kæmpe for at undgå nedrykning.

Det er altså en noget større klub, som Rompen til sommer skifter til.

- Viborg er en spændende klub, som jeg altid gerne har villet spille for. Jeg synes, de har et professionelt setup, som er kendt for et godt træningsmiljø, hvilket jeg glæder mig til at blive en del af, siger hollænderen.

I Viborg kommer hun til at danne målvogterduo med Ida Marie Kaysen, som rykkede op i målvogterhierarkiet, da Anna Kristensen tidligere på året skiftede til Team Esbjerg.