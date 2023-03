Kåringerne er et skulderklap

I 2022 fik 3byggetilbud.dk knap 65.000 forespørgsler fra byggelystne danskere.

»Selvom vi ikke mærker nedgangen her hos 3byggetilbud.dk, så kan mange af vores tilknyttede virksomheder godt mærke, at der ikke er samme optimisme at spore i byggeriet. Derfor er vi særligt stolte af de her elitehåndværkere, der i et marked i nedgang udmærker sig ved at vinde mange opgaver og samtidig have kundetilfredshed helt i top,« siger Irena Lif Hafsteinsdottir, der er Customer Succes Coordinator hos 3byggetilbud.dk, i meddelelsen.