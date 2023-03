Hårdere straffe øger sagsbunkerne, viser ny rapport: Horsens har markant længere ventetid end andre

Årsagen skal blandt andet findes på Christiansborg, fremgår det af årsrapporten. Der er ”en tæt sammenhæng mellem stigningen i antallet af nævningesager og politisk besluttede strafskærpelser, bandekriminalitet og terrorvirksomhed,” hedder det.

Længere tids nødråb førte forleden til, at der på regeringens forslag til en finanslov blev afsat 32,2 millioner ekstra til domstolene.

På Christiansborg har tilløbet til en løsning været længe undervejs. Daværende justitsminister Nick Hækkerup (S) sagde i begyndelsen af 2022, at en af de vigtigste opgaver var samme år at sikre en flerårsaftale for domstolene.

Det mislykkedes. Aftalen ventes i stedet senere i år.

Men dermed er der ikke udsigt til hurtige, glade smiley’er. Selv med ”tilførsel af de nødvendige ressourcer” vil der gå et stykke tid, før sagsbehandlingstiderne vil kunne kaldes tilfredsstillende, skriver Domstolsstyrelsen.

Det danske retsvæsen er billigt, fremgår det af årsrapporten. I Europa er det kun Cypern, som bruger færre penge, målt i forhold til bruttonationalproduktet, end Danmark.