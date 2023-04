08/04/2023 KL. 08:55

Michael Torp ville ikke leve en »forhutlet« tilværelse, så han tilpassede drømmen undervejs

Den ene idé afløser ofte den anden for Michael Torp, og du har formentlig set noget af hans arbejde uden at vide det. Men det har krævet en god portion selvindsigt at nå hertil.