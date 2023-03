3F Horsens og Omegn opfordrer de ansatte til at møde op i den lokale fagforening og registrere sig, så man kan modtage konfliktunderstøttelse. Møder man ikke op for at blive registreret, kan man ikke få udbetalt denne, lyder det i opslaget.

Dette sker, en måned efter de seneste stridigheder mellem 3F og Jørgensens Hotel. Dengang skulle der forhandles ny overenskomst.

3F fremhævede, at ejerne vil skære knap 11.000 kr. af de fuldtidsansatte ufaglærte tjeneres garanterede løn, som ifølge forbundet svarer til en lønnedgang på 30 pct. Men det har ingen gang på jord, fastslog Katia Østergaard Neumann, hotellets talsmand. Hun garanterede, at ingen nuværende ansatte - faglært eller ufaglært - vil falde i løn.