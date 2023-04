Det er uacceptabelt, at man ikke kan få vished.

Sådan lyder den klare melding fra en forælder til to børn på Langmarkskolen. Hun ved, at skolen skal flytte, men hun ved ikke hvorhen eller hvornår.

»Det skaber da usikkerhed. Hvor skal skolen ligge? Det er urimeligt, at der ikke kommer en afklaring, både over for ledelsen, over for forældre og ikke mindst børnene,« lyder det fra Nana Grau, der er mor til to børn på skolen i henholdsvis 0. og 3. klasse og forældrerepræsentant i skolebestyrelsen.