For et år siden gik han i kriseberedskab: Nu lander 110 år gammel familievirksomhed rekordstort overskud

For lidt over et år siden gik Jan Køpke Rohdemejer i kriseberedskab.

Hans virksomhed Hai A/S var én af dem, der var i fare for at få lukket for gassen oven på Ruslands invasion af Ukraine.

Trods den massive usikkerhed, som den 110 år gamle familievirksomhed har måttet leve med i 2022, kan adm. direktør Jan Køpke Rohdemejer alligevel bryste sig af at have leveret det bedste resultat i virksomhedens levetid.