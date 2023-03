Brandtomt solgt for svimlende beløb: Torntoft & Mortensen-stifter står i spidsen for køberen

I september 2021 stod Jydsk Miljø Rengørings domicil på Frederik Winthers Vej i Horsens i flammer.

To tredjedele af bygningsmassen forsvandt, og virksomheden satte gang i planerne om at bygge et nyt domicil i Lund.

Nu er der fundet en køber, en virksomhed med en navnkundig direktør, der har lagt et anseeligt beløb for den 5210 kvm store grund.