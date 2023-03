At kalde det et røverkøb kan synes som en underdrivelse.

En del af matriklen på Engvangen 57 i Lund, nordvest for Horsens, skiftede for nyligt ejer, og prisen på det 310 kvm store areal landede på 3100 kr. Tre tusinde og et hundrede kroner. Det svarer til en kvadratmeterpris på 10 kr.