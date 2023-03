Nu sker det igen.

Fræsetoget lægger vejen forbi Horsens, og det betyder, at øredøvende larm fra skinnerne rammer i starten af næste uge.

Og tidspunktet for støjen giver anledning til at finde de rigtigt gode ørepropper frem.

For meget af arbejdet kommer til at foregå om natten for at genere togdriften mindst muligt, skriver Banedanmark i en presssemeddelelse.