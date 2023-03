Gennem de seneste tre år, hvor samfundskrise har afløst samfundskrise, har et nyt nøgleord imidlertid fundet vej til Anders Juels værktøjskasse.

Et nøgleord, der er svaret på, hvordan Superego for nyligt lykkedes med at slå bundlinjerekord for femte år i træk. Men også et ord, der endnu ikke er at finde i den danske ordbog. Det burde det, hvis du spørger Anders Juel.