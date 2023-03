Det er ikke mange uger siden, at JP Horsens kunne fortælle, en ejendomshandel af de helt store havde fundet sted i erhvervsområdet Nova nord for Horsens. Dengang var det svenske Catena AB, der købte to ejendomme for 650 millioner kroner.

Nu kan JP Horsens fortælle, at der endnu engang er handlet jord for millioner i det driftige erhvervsområde.