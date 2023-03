AC Horsens spiller dødssyg fodbold: ”Smagsdommeri er et stykke nede på listen med ting, jeg forholder mig til”

Normalt siger Jens Berthel Askou, at han er fra Videbæk, men det er han slet ikke.

Han er fra Herborg.

Cheftræneren for AC Horsens er ikke fyldt med løgn – det er bare, fordi at de færreste ved, hvor Herborg er placeret på landkortet, og selv om Videbæk ikke just er en metropol, så er det trods alt en større by end Herborg på den vestjyske strækning mellem Herning og Ringkøbing.