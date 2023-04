Cheflægen og hans hustru stod med deres døde spædbarn i armene: »Det har givet mig mere forståelse for den magtesløshed, patienterne føler, når deres verden vælter«

Men at den nuværende cheflæge på akutafdelingen i Horsens dengang skulle få bare et døgn til at holde sin døde søn i armene, at han skulle returnere barnevognen med ordene: »Denne her får vi ikke brug for alligevel«, og at han skulle planlægge en begravelse mellem jul og nytår, havde han ikke evnerne til at forestille sig.