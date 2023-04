07/04/2023 KL. 05:30

For abonnenter

Hf-elev retter skarp kritik mod gymnasium: »Vi følte, at studievejlederen havde brudt sin tavshedspligt«

Nu har hun taget konsekvensen og skifter skole. »Men jeg har det dårligt med at vide, at de her tilstande bare fortsætter,« siger hun. Rektor finder kritikken urigtig og urimelig.