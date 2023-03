Foråret er på vej, og sæsonen for ture ud i det blå på motorcyklen er startet. Og hvis man tror, at det er de unge mennesker, der skal ud at give den gas, kan man godt tro om igen, ifølge Brian Rye Jensen, indehaver af Jensens Motorcykler.

»Der er ingen unge, der køber motorcykler i dag. Det er gamle folk, der er på vej i graven. Ja, du kan godt kalde det deres anden ungdom,« siger Brian Rye Jensen.