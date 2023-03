Superligaens grundspil er nu afsluttet, og selvom sæsonen indtil nu næppe har været præcis som håbet for de gulklædte fra Horsens - især efter et skuffende forår - kan klubben imidlertid trøste sig med, at der stadig er syv point ned til nedrykningsstregen.

Og udover de vigtige point ned til henholdsvis Lyngby og Aab, der ligger under stregen, kan AC Horsens også varme sig lidt ved de millioner i TV-penge, som klubben har tjent - især med henblik på det millionunderskud, som klubben præsenterede tirsdag.