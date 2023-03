22/03/2023 KL. 11:45

For abonnenter

Politiker vil tvinge folk ud af deres bolig: »Det er vi ved at undersøge, om vi må«

Politiker vil med nyt værktøj forsøge at få flere beboere i bestemt boligområde i arbejde. Forsker peger på, at der mangler lovhjemmel, men vurderer, at ideen ikke nødvendigvis er dødfødt.