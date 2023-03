32-årige Makienok peger på, at han har haft brug for tid til at føle sig til rette i Horsens.

- Jeg har selvfølgelig ventet lidt mere på det, end jeg havde håbet på. Jeg har kæmpet med at falde til og komme ind på holdet. Det er ting, som det kræver for at score mål og være farlig som angriber, siger Horsens-spilleren.

Simon Makienoks cheftræner, Jens Berthel Askou, glæder sig også over, at angriberen endelig fik hul på bylden.

- Vi havde håbet, at det var sket lidt før, men nu skete det i stedet for på et fantastisk tidspunkt. Så det er super glædeligt for ham og os, siger Horsens-træneren.

Jens Berthel Askou håber, at scoringen ikke var en enlig svale.

- Han har arbejdet hårdt på at komme i en bedre forfatning efter et hakkende efterår med en del skader og nogle småting. Nu har han knoklet, og det gav pote mod Lyngby. Forhåbentligt får vi endnu mere udbytte ud af ham, siger Horsens-træneren.