Fyrværkeri på stadion har kostet bøde

AC Horsens skal betale 5.000 kr. Dommeren har nemlig indberettet brugen af ét styk pyroteknik af hjemmeholdets fans.

Det fungerer sådan, at dommeren skal gøre opmærksom på hændelserne i sin kamplog, og så kan instansen derefter sanktionere klubberne om nødvendigt.

FC København må langt dybere i lommerne. Klubben har fået en bøde på hele 100.000 kr, fordi fansene benyttede omkring 60 stk. pyroteknik.

»Fodboldens Disciplinærinstans har ved fastsættelsen af bøden blandt andet lagt vægt på, at der var tale om omfattende og særdeles organiseret anvendelse af pyroteknik, herunder et raketrør, der kan betegnes som pyrotekniske effekter af særlig farlig karakter, samt at det medførte et kortvarigt spilstop i kampen, jf. § 21.2, litra b) i Divisionsforeningens cirkulære om sikkerhed og orden på stadion,« lyder det i kendelsen.