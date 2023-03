Helt normalt bliver det ikke, når butikskæden Normal inviterer til maximal eventdag med et kæmpe oplevelsesunivers på Fængslet. Her kan kunderne gå ind i det store Normal-univers, der er bygget op i stil med den velkendte butikslabyrint, men med oplevelser for krop og sjæl.

»I løbet af dagen kan vores gæster få en anderledes Normal-oplevelse. Der vil være mulighed for at røre, smage, dufte og lege – med meget af det, du allerede kender fra vores butikker og selvfølgelig også et par overraskelser,« siger Susanne Hounsgaard, Commercial Director i Normal, i en pressemeddelelse.