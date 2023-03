Har tidligere delt sin lønseddel: Mona Juul har tocifret millionbeløb stående i sit eget selskab

I 2019 gik hendes lønseddel land og rige rundt.

Over 1 mio. danskere så billedet af Mona Juuls, folketingsmedlem for Konservative, seneste lønseddel, som hun havde delt på LinkedIn.

»Nogle mener, jeg får for meget i løn. Andre mener, jeg får for lidt. Der var en, der skrev til mig, at jeg skulle skamme mig over at klynke over min løn,« fortalte hun dengang til BT.