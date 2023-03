Overfaldet den 18. februar skete på trods af, at Arbejdstilsynet, kort før overfaldet, i tre strakspåbud havde advaret fængslets ledelse om uforsvarlige arbejdsforhold og en særlig risiko for vold for fængslets betjente i en anden af fængslets afdelinger.

Alligevel valgte Enner Mark Fængsel den lørdag aktivt at køre med lavere bemanding, end det ideelt set er meningen, og det gør Rasmus skuffet og vred.

»Det er mig, der skal falde i søvn til de samme tanker hver eneste nat. Bare tanken om, at det kunne have gjort en forskel, er nok for mig.« siger han.

Rasmus fortæller til Berlingske, at han i årevis har advaret den lokale ledelse om, at det ville kunne få kritiske konsekvenser, hvis fængslet ikke fik styr på bemandingen på afdelingen, hvor han blev stukket ned.

Men der er efter hans opfattelse ikke sket noget som helst, og han føler sig i dag svigtet af Kriminalforsogens ledelse.

»Når man på trods af advarsler bliver ved med at tilsidesætte sikkerheden for de folk, som arbejder på de særligt sikrede afdelinger, så er ledelsen jo inkompetent,« siger han.