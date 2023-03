Pølsevognen er Danmarks originale streetfood: Tilgængelig, prisvenlig og uhøjtidelig! Det er et sted at mødes, høj som lav, over en pølse eller en skinketoast, hvor man accepterer friturelugt og stegeos som en uundværlig del af charmen, og hvor jargonen er venlig og uden dikkedarer. Det er pølsevognens magi: Det er ligemeget, hvem du er. Du er her, fordi du kan lide dansk grillmad!