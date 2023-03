»Det er en fuldstændig uhørt pris. Det har aldrig før været så dyrt.«

Sådan lyder det fra indehaveren af Leo’s Fisk og Vildt i Horsens, Brian Petersen, om de galopperende priser på stenbiderrogn, der har nået usete højder i årets første måneder.

»Mange spørger til om jeg har stenbiderrogn, men når jeg fortæller dem at det koster 220kr pr 100. gram, så skal de ikke have det. Den udvalgte skare, der plejer at købe det, køber nu markant mindre portioner.«