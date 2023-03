2022 var et hårdt år for typehusgiganten Huscompagniet. Selskabet solgte således blot 957 nye huse. Det forgangne år lå tallet på 2376.

Derudover måtte man nedjustere sine forventninger for året to gange, hæve gennemsnitsprisen for huse med 20 pct. sammenlignet med starten af 2021, fyre over 60 af selskabets ansatte og lukke fem kontorer, heriblandt i Horsens, hvor selskabets forgængere, husbyggerselskaberne FM-Søkjær og Interbyg, ellers har haft hjemme siden 1972.