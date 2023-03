Nyt fjernbusselskab skal konkurrere med Flixbus og Kombardo

- Der er en tendens til at skære ned på de ruter, hvor der ikke er så mange passagerer, siger Harry Lahrmann.

Fleet er ikke det første forsøg på at blive en ny stor spiller på fjernbusmarkedet.

Tilbage i 2020 var det Lynbussen, der fyldte mediebilledet. Bussen skulle køre mellem de store byer til en fast lav pris, uanset hvornår man bestilte. Der gik dog ikke længe, før selskabet kom under tvangsopløsning. Det skete i november 2021.

Lynbussen var finansieret af stifteren Steen Petersens egen lomme, hvor Fleet har et af Danmarks største busselskaber som moderselskab.

Fjernbusmarkedet var før 2019 begrænset af lovgivning, der betød, at fjernbusser skulle krydse grænser mellem to trafikselskabsgrænser eller mellem Fyn og Sjælland. Men i juli 2019 ændrede reglerne sig til, at rejserne blot skulle være mindst 75 kilometer lange.

Det gav et selskab som Flixbus anledning til at udvide med nye afgange.