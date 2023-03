Da Folketinget i 2021 besluttede, at man ville skære i antallet af engelsksprogede studiepladser, gik det især ud over professionshøjskolerne.

På VIA University College, der er Danmarks største professionshøjskole, gik det ud over i alt 650 pladser, herunder 451 i Horsens. Nu vil regeringen igen åbne et antal engelsksprogede studiepladser.