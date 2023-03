Alt imens vil han læse højt fra den amerikanske samfundskritiker og forfatter, Valerie Solanas »Scum Manifest«, der er et ultraradikalt feministisk kampskrift rettet mod mænd.

»Det er et manifest, der er meget hårdtslående over for mænd, og som har fascineret mig gennem lang tid. Jeg har gerne villet lave noget, hvor jeg forholdt mig til manifestet, og i stedet for at skabe et kunstværk, der går imod Valerie Solana, vil jeg hellere lave et kunstværk, som hun ville bifalde. Og så fik jeg den tanke, at man kunne sømme sin penis fast, mens man læser op fra manifestet. Det ville hun sandsynligvis synes godt om,« siger Uwe Max Jensen.