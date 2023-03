»Først tænkte jeg bare ”av!”,« siger Nick Møller og fortsætter:

»Det er en ret kontroversiel ting at gøre. Men netop inden for kunsten skal der være plads til det her. Ellers er han jo bare mærkelig.«



Nick Møller er gallerist for Galleri Vagn i Horsens, og det er provokunstneren Uwe Max Jensens næste kunstnummer, som han overfor TV2 Østjylland bekræfter er på vej.



Og omdrejningspunktet? Hans ædlere dele.