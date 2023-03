Se video - Internetfænomen besøger Horsens' nye stolthed: »Blandt mine seere er det sådan noget, der ikke sker ofte«

Han rejser land og rige rundt for at anmelde grillmad, og for nyligt lagde han vejen forbi Horsens for at besøge Cafe Ella ved Horsens Kunstmuseum og sætte tænderne i cafeens bøfsandwich, der i januar 2023 blev kåret som Danmarks bedste af De brune riddere.

»Jeg havde fået at vide, at de var blevet kåret til danmarks bedste, og derfor tog vi derned, så bøfsandwichen også kunne få min bedømmelse,« siger Dennis Okkerstrøm til JP Horsens.