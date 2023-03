Politiker vil trodse Folketinget og gøre store bededag til en helligdag i Horsens

»Allerhelst så jeg gerne, at man bevarer store bededag som helligdag på nationalt niveau. Det er direkte uforskammet over for borgerne i Danmark, at man i første omgang holder en valgkamp uden at nævne det. Og når valgkampen er afsluttet, begynder man at snakke afskaffelse af store bededag som helligdag. Det er folks fritid, man afskaffer. Det kan man ikke være bekendt,« siger Michael Nedersøe.

Hans oprindelige plan var at stille et forslag om at bevare helligdagen lokalt allerede ved seneste byrådsmøde 28. februar, men trak efterfølgende i bremsen for at præcisere forslaget, herunder de økonomiske konsekvenser. Det skal desuden undersøges, om forslaget overhovedet kan behandles politisk inden for gældende lov.