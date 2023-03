Horsens-træner trods mareridtsstart: »Det er små ting, vi har det svært med lige nu«

Horsens-træneren synes, at det er små ting, der gør, at pointene udebliver.

- Lige nu tipper kampene ikke vores vej. Og det er, fordi vi ikke helt rammer det niveau i de afgørende faser af spillet, som vi gjorde i efteråret, siger oprykkerchefen.

Horsens’ forsvarsklippe Magnus Riisgaard Jensen er helt enig med sin træner.

- Det er små ting, vi har det svært med lige nu, og som går imod os, siger den 26-årige stopper.

Ifølge forsvarsspilleren er Horsens-pointene tæt på.

- Der er helt sikkert noget at arbejde med, men jeg har en fornemmelse af, at pointene ligger lige under overfladen, siger forsvarsspilleren.