Det er blevet tid til at skifte partner.

Så Ninna Møller stopper op midt på gaden og får den ene halvdel af deltagerne til at rykke frem, så alle får en ny samtalepartner for de næste 10 minutter.

De er her ikke for at speeddate i håbet om at finde deres liv kærlighed, selvom ovenstående beskrivelse godt kunne lyde som en gående udgave af netop det koncept.