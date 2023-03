Fem mænd varetægtsfængslet: Sagen indeholder 140 kilo hash, 15 kilo kokain og flere automatvåben

De blev anholdt tirsdag i en større aktion i Aarhus- og Silkeborg-området.

En af mændene er sigtet for have modtaget i alt 140 kilo hash i august 2020 samt to forskellige skydevåben i december samme år.

En anden er sigtet for at have modtaget flere kilo kokain og overdraget tre skydevåben, herunder et automatvåben.

De tre sidste er alle sigtet for at have modtaget mellem et og 15 kilo kokain i perioden december 2019 til august 2020 i Østjylland.

11 mænd i alderen 20-39 år blev anholdt i aktionen, der strakte sig over både mandag og tirsdag.