Værkerne rummer både liv og død: Rækken af danske kunstnere, der dør alt for unge, er lang og smertefuld

Rækken af kunstnere i den danske kunsthistorie, der dør alt for unge, er lang og til tider smertefuld at gennemgå.

Emil Westman Hertz blev født i 1978 og døde i 2016, hvoraf man kan udlede, at han ikke fik lang tid til at udvikle et kunstnerisk formsprog. Det lykkedes imidlertid ikke desto mindre, og nu er han sat i scene med den nulevende amerikanske billedkunstner Nick Theobald (født 1986) på Horsens Kunstmuseum.