I januar 2021, da vejprojektet netop var blevet politisk godkendt, og Horsens Kommune endnu ikke var blevet bremset af klagesager, var Allan Lyng Hansen ude i offentligheden og sige, at han forventede en færdig vej i tredje kvartal af 2022. Altså knap halvandet år senere.

Står den tidshorisont til troende, skal Horsens Kommune i gang med at etablere vejen i dette forår for at kunne nå DSV’s deadline.

Hvis det ikke sker, får det alvorlige konsekvenser for trafikken i området, spår Brian Winther Almind.

»Det vil være en stor udfordring for både os og for vores naboer i området i form af kø og forsinkelser for os, der færdes i området. Industrikvarteret er i vækst, så disse trafikale gener vil kun blive større, indtil den nye vej anlægges. Vi har en forventning og et håb om, at kommunen hjælper med at minimere disse potentielle udfordringer til gavn for både virksomheder og Lunds beboere,« lyder det skriftlige svar fra ejendomsdirektøren.

Horsens Kommune har endnu ikke klarhed over, hvor stor forsinkelsen bliver. Adspurgt om, hvor længe det vil tage at bringe tingene i orden, så der kan gives en ny paragraf 25-tilladelse, udtalte Charlotte Lyrskov, kommunaldirektør i Horsens Kommune, 23. februar til JP Horsens:

»Det skal vi drøfte videre med vores rådgivere, men vi regner p.t. med, at det kan ske forholdsvis hurtigt.«