Temperaturen udenfor var på frysepunktet, da de tre medlemmer af elevrådet, Valdemar, Elise og Emilie, sammen med de øvrige godt 600 elever og lærere på Egebjergskolen en mørk decembermorgen mødte ind til kolde radiatorer og slukket lys.

Det var skolens forsøg på at skabe opmærksom om den igangværende energikrise, hvor myndighederne havde bedt alle at spare på energien. Bag initiativet stod elevrådet, og de kan nu se, at de har været en lille del af en indsats, som har haft stor effekt.