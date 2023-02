Ifølge Torben Kaas er den nye afgørelse et bevis på, at Miljøstyrelsens vejledning ikke har stemt overens med gældende EU-lov.

- Styrelsen skal ændre vejledningen, så det bliver tydeligt, at det ikke er tilladt at forurene yderligere i områder, hvor grænseværdierne allerede er overskredet, siger han.

Miljøstyrelsen vejleder blandt andet landets kommuner, når der skal uddeles miljøgodkendelser til diverse projekter og virksomheder.

Hidtil har styrelsen blandt andet vejledt i at tillade såkaldte blandingszoner, hvor der i et område omkring udledningen gives tilladelse til, at værdierne af forurenende stoffer er højere.