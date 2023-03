Klappen til bagrummet er åben, og motoren brummer. Men der er ingen chauffør i syne hverken i eller uden for varebilen, der står i tomgang på Torvet i Horsens denne formiddag.

Siden 1. maj sidste år har denne handling været ulovlig, for varebilen ender med at stå med motoren tændt i mere end de to minutter, som Horsens Kommunes tomgangsregulativ tillader.