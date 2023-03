Småkølig værtinde og grimt menukort trak ned, men: »Hvis du lytter til én anbefaling i år, så lad det være denne: Tag på Kesar«

At træde ind på Kesar er som at rejse til Indien. Tror jeg. Jeg har aldrig været der. Men viben er enormt hyggelig, virker autentisk og bedst af alt, så er der ikke højlydt, selv om restauranten er næsten fyldt.

Det er klart min foretrukne spiseatmosfære: Rolig klasse.

Point for indretning og en god start på en ellers lidt halvkølig modtagelse ved receptionen. Værtinden havde verdens øjensynligt sjoveste og længste samtale med en ven og tilbød os kun lidt modvilligt at vise os hen til vores bord på første sal. Det ændrer dog ikke på, at man føler en vis orientalsk magi, når man træder indenfor hos Kesar.