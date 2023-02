Velux i Østbirk stikker mandag spaden i jorden som startskud til opførslen af virksomhedens nye innovationshus.

Det oplyser Velux i en pressemeddelelse.

I huset på Rydalvej skal 500 af Velux’ medarbejdere samles under samme tag, og ideen er at skabe »et kreativt centrum« for al produktion og arbejde