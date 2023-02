Se billederne: Nu er havnebadet væk

M+ Ejendomme kan ikke beskyldes for at hvile på laurbærrene.

Torsdag aften gik Horsens-selskabet ud med den opsigtsvækkende nyhed om, at planerne om at etablere et havnebad i Horsens’ indre havn er skrinlagt. Selskabet ville på den baggrund sørge for at få den ufærdige konstruktion bugseret væk.