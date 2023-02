»Det er vi rigtig ærgerlige over. Det havde været rigtig godt at få et havnebad.«

Borgmester Peter Sørensen (S) lægger ikke skjul på, at han begræder M+ Ejendommes beslutning om at skrinlægge planerne om et havnebad i Horsens’ indre havn.

Omvendt, udtrykker han, har han stor forståelse