Tålmodigheden er ophørt: M+ dropper at færdiggøre havnebad

Ifølge M+ Ejendomme-direktøren vil det ufærdige havnebad nu blive bugseret væk på M+’s regning.

»Der lå en fantastisk vision for dette projekt. Men nogle gange, så støder den slags projekter ind i nogle vanskeligheder, som umuliggør at komme i mål. Det er desværre tilfældet her. Vi vil fortsat gøre vores til, at vi er en virksomhed, der med udgangspunkt i vores rødder i Horsens, bidrager til byens fantastiske udvikling. Og vi ser frem til at samarbejde med Horsens Kommune om kommende projekter,« siger Henrik Hansen.

Byggeri gik i stå

Planerne om et havnebad blev præsenteret i september 2019, i sammenhæng med at et flertal af byrådets partier lancerede budgetforliget for 2020.

Kommunen var klar til at lægge 20 millioner kroner i projektet, mens projektets entreprenør Havnetrekanten, der er ejet af M+ Ejendomme, ville lægge de resterende 10 millioner kroner.

Byggeriet gik i gang i begyndelsen af 2020, men i efteråret samme år holdt arbejdet pludselig op.

Det viste sig senere, at der var opstået en uoverensstemmelse mellem kommunen og Havntrekanten.

For mens byrådet havde vedtaget projektet ud fra en forventning om, at havnebadet ville rumme lukkede kar, opererede Havnetrekanten med en åben model.

I sidste ende fandt parterne frem til et kompromis, der bestod af et halvåbent havnebad med fjordvand, der løbende blev skiftet ud.

Den model blev politisk vedtaget i marts 2022, men siden da er der ikke sket noget, og nu står det klart, at modellen aldrig bliver realiseret.

