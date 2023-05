Metoden er banal, men i dag er alle stillinger besat: Nu skal pletskud udbredes - og Lene Mortensen glæder sig

»Vi står tit i situationer, hvor vi bliver presset ud over kanten. Vi kan stå med en, der bløder helt vildt, mens vi bagefter skal skynde os hen til et dårligt barn efter et kejsersnit,« siger anæstesisygeplejerske Lene G. Mortensen og tilføjer:

»Men vi har et godt arbejdsmiljø.«

Nu vil hospitalet gøre mere for arbejdsmiljøet. Derfor er der nu et nyt initiativ på vej, som ved første øjekast kan virke en smule afkoblet fra den hverdag, den garvede sygeplejerskerne møder ind til hver dag.

Afdelingen for bedøvelse, operation og intensiv på Regionshospitalet Horsens, som Lene G. Mortensen er en del af, vil nemlig lade sig inspirere af en metode, som fødeafdelingen har haft gode erfaringer med.