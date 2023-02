De tager kampen op mod alle de store.

Salling Group, Rema og Coop Danmark for bare at nævne et udpluk af konkurrenterne.

Men modsat sidstnævnte, der for nylig har nedlagt 600 stillinger og forventer et rekordstort underskud, er der fortsat gang i hjulene hos den familiejede supermarkedskæde ABC Lavpris.